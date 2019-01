Die Baader Bank hat Zooplus in Erwartung einer abgeschwächten Geschäftsdynamik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 170 auf 140 Euro gesenkt. Die Umsatzdynamik des Online-Händlers für Heimtierbedarf im vierten Quartal und auch im Jahr 2019 dürfte sinken und Zuwächse von mehr als 20 Prozent nicht mehr erreichbar sein, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Ergebnisprognosen bis 2020./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 15:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005111702

AXC0299 2019-01-15/20:23