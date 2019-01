Die britische Premierministerin Theresa May ist bereit, sich nach der Niederlage mit ihrem Brexit-Deal bereits an diesem Mittwoch im Parlament einem Misstrauensvotum der Opposition zu stellen. Das sagte May am Dienstag kurz nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses. Unmittelbar danach stellte Labour-Chef Jeremy Corbyn den Misstrauensantrag. Das Unterhaus hatte das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen zuvor mit 432 zu 202 Stimmen deutlich abgelehnt./cmy/DP/he

