Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat Hoffnungen von Premierministerin Theresa May auf Nachverhandlungen mit der Europäischen Union über den Brexit gedämpft. Brinkhaus bedauerte am Dienstagabend, dass das britische Parlament das Brexit-Abkommen von May mit der Europäischen Union mit großer Mehrheit abgelehnt hat. Auf Twitter schrieb der CDU-Politiker: "Alle müssen jetzt die Ruhe bewahren. Die EU kann aber ihre Prinzipien nicht aufgeben, so sehr wir mit den Briten weiter eng verbunden bleiben wollen."/hot/DP/he

AXC0315 2019-01-15/21:21