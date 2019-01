BERLIN (AFP)--Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Unterhaus von einem "bitteren Tag für Europa" gesprochen. "Wir sind vorbereitet", versicherte der Bundesfinanzminister in einer Botschaft auf Twitter. "Aber ein ungeregelter Brexit ist die schlechteste aller Möglichkeiten" - das gelte für die EU, "besonders" aber für Großbritannien.

Das britische Parlament lehnte das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen zuvor mit deutlicher Mehrheit ab: 432 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend gegen den Austrittsvertrag, 202 votierten dafür. Premierministerin Theresa May hatte kurz zuvor in einer Rede im Unterhaus noch einmal für das Abkommen geworben.

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2019 15:09 ET (20:09 GMT)