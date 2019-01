BERLIN (AFP)--Nach der Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Unterhaus hat die Grünen-Europa-Expertin Franziska Brantner die Regierung in London zum Kurswechsel aufgefordert. "Die britische Regierung muss endlich anfangen, verantwortungsbewusst zu handeln", erklärte Brantner am Dienstag. "Das heißt vor allem, den Hard-Brexit endlich vom Tisch zu nehmen - durch eine Verschiebung des Austrittsdatums oder eine komplette Rücknahme des Austrittsgesuchs."

Es sei unerträglich", dass die britische Premierministerin Theresa May "dieses Damoklesschwert weiter über Europa schweben lässt", fügte die europapolitische Sprecherin der Grünen hinzu. "Heute ist ein bitterer Tag für Europa. Mit dem Brexit-Chaos wird immer deutlicher, dass Nationalismus und Populismus zu Spaltung und Chaos führen."

Das britische Parlament lehnte das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen mit deutlicher Mehrheit ab: 432 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend gegen den Austrittsvertrag, 202 votierten dafür. Premierministerin Theresa May hatte kurz zuvor in einer Rede im Unterhaus noch einmal für das Abkommen geworben.

