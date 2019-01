Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sieht in der Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Parlament eine schlechte Nachricht für die deutsche Wirtschaft. "Ohne Abkommen droht der Brexit völlig ungeregelt abzulaufen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer am Dienstagabend in Berlin. Die Unternehmen müssten sich jetzt verstärkt vorbereiten. Denn für die deutsche Wirtschaft stehe viel auf dem Spiel. Großbritannien sei Deutschlands fünftwichtigster Handelspartner, das Handelsvolumen betrage 122 Milliarden Euro. Eine mögliche Verschiebung des EU-Austritts von Großbritannien um einige Wochen würde die Unklarheit wohl nur aufschieben, meinte Schweitzer./hgo/DP/he

