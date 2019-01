E.ON hat am Dienstag wieder einmal seine derzeit relative Stärke unter Beweis gestellt. Das Unternehmen konnte den wichtigsten Punkt im Chart, eine Unterstützung bei 9 Euro, verteidigen. Damit sieht es so aus, als solle der Titel auch in den kommenden Tagen aus charttechnischer Sicht den Aufwärtstrend verteidigen können. Die Marke ist seit Monaten heißt umkämpft. Die weiteren Perspektiven auf der Oberseite sind allerdings etwas bescheidener , da die Dynamik derzeit schwächer geworden ist. Wichtig ... (Frank Holbaum)

