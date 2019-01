Die britische Premierministerin Theresa May will trotz der heftigen Niederlage mit ihrem Brexit-Deal im Parlament nicht zurücktreten. Das sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. May will sich aber bereits an diesem Mittwoch einem Misstrauensantrag der Opposition stellen.

Eine Verschiebung des Austrittsdatums 29. März sei nicht unbedingt notwendig, sagte der Sprecher. Bislang hatte May einen Aufschub vehement abgelehnt.

Die Abgeordneten im Unterhaus hatten den Brexit-Deal der Regierungschefin am Dienstagabend mit 432 zu 202 Stimmen überraschend deutlich abgeschmettert. Dennoch wird erwartet, dass May das Misstrauensvotum übersteht./cmy/DP/he

