Die irische Regierung hat nach der Ablehnung des Brexit-Deals im Parlament in London vor einem chaotischen EU-Austritt Großbritanniens gewarnt. "Das Ergebnis der heutigen Abstimmung erhöht die Gefahr eines ungeordneten Brexits", hieß es in einer Mitteilung der irischen Regierung am Dienstag. Großbritannien müsse nun darlegen, wie es weitergehen soll. Nachverhandlungen am Brexit-Deal lehnt Dublin jedoch weiterhin ab.

Die Abgeordneten des britischen Unterhauses hatten den von Regierungschefin Theresa May mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal am Dienstagabend mit 432 zu 202 Stimmen überraschend deutlich abgeschmettert./cmy/DP/he

