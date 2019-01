HENGELO, Niederlande, Jan. 15, 2019) hat T. Joseph (Joe) Fisher III zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

Fisher, der im Jahr 2017 zu den Gründern des Unternehmens gehörte und seitdem dessen Chief Executive Officer war, ist ein 30-jähriger Veteran in der Batteriebranche.

Er wird nun auch die Rolle des Vorsitzenden von Lithium Werks übernehmen, während Kees Koolen sich auf die Entwicklung eines separaten Batterieunternehmens konzentrieren wird. Koolen bleibt Gesellschafter und Unterstützer von Lithium Werks und beide Unternehmen werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten.

"Wir fühlen uns verpflichtet, eine führende Rolle bei der Energiewende der Gesellschaft hin zu erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie zu spielen, und unsere Strategie bleibt unverändert", sagte Fisher.

"Wir gehen von einem besonders starken Wachstum in Europa aus, wo die Nachfrage nach Batterien unersättlich erscheint. Bei Politik, Unternehmen und Bürgern wächst das Bewusstsein, dass wir Batterien brauchen, um sicherzustellen, dass die Lichter nicht ausgehen, wenn es keinen Wind gibt und die Sonne nicht scheint. Als europäisches Batterieunternehmen sind wir wettbewerbsfähig aufgestellt, um die Anforderungen unseres schnell wachsenden Kundenstamms zu erfüllen."

"Da die Energiespeicherung ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende ist, rechnen wir in Europa und weltweit mit einer Verzehnfachung der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien allein im nächsten Jahrzehnt. Unsere Branche muss sich der Herausforderung stellen und genügend Fabriken bauen, um in den nächsten drei Jahrzehnten Kapazitäten mit Tausenden von GWh bereitzustellen", sagte Fisher.

"Unser Know-how in Bezug auf sichere, zuverlässige, saubere und nachhaltige Energiespeicherlösungen hat uns im Jahr 2018 ein dramatisches Wachstum beschert. Zu Beginn des Jahres 2019 gehen wir als Reaktion auf die steigende Nachfrage sowohl durch organisches Wachstum als auch durch weitere Übernahmen von einer weiteren Expansion aus. Dazu gehören auch unsere zukünftigen Fabrikpläne in China mit unseren Partnern vor Ort."

Lithium Werks, das bereits über drei kleinere Batterieanlagen in China und Niederlassungen auf drei Kontinenten verfügt, plant den Bau mehrerer Giga-Fabriken. Die Fabriken und zugehörigen Anlagen werden Batteriezellen und -systeme für Lithium-Ionen-Batterien herstellen, die für die Energiespeicherung und intelligente Netze sowie für große Transportausrüstungen und industrielle Anwendungen verwendet werden.

Über Lithium Werks

Lithium Werks ist ein schnell wachsendes weltweit tätiges Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien mit Hauptsitz in Hengelo, Niederlande, und Produktionsstätten in China sowie Niederlassungen und Lager in den Niederlanden, den USA, Großbritannien und Norwegen. Lithium Werks liefert Zellen, Module und Energiemanagementsysteme für die Märkte Industrie, Transport, Schifffahrt und saubere Energiespeicherung.