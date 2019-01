Smithers Viscient, ein globales Auftragsforschungsinstitut, ließ heute die Bestellung von Ian Siragher als Geschäftsführer verlauten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190124005286/de/

Ian Siragher, Managing Director, Smithers Viscient Europe (Photo: Business Wire)

Siragher wird die Betriebsverantwortung für den europäischen Standort von Smithers Viscient in Harrogate (Großbritannien) übernehmen. Zu seinem Erfahrungsspektrum gehören Unternehmensgründungen im Bereich der Hochtechnologie, Leitung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, Verkauf, Marketing und Branchenregulierungsprogramme innerhalb der Analysebranche sowie der pharmazeutischen und Medikamentenverabreichungsindustrien. Er verfügt über langjährige unternehmerische Erfahrung mit bewährten Stärken in den Bereichen wissenschaftliche Kenntnisse, operative und strategische Planung, kombiniert mit einer starken Kundenorientierung.

"Wir freuen uns sehr, Ian in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen?, sagte Susan Shepherd, President von Smithers Viscient. "Ian ist eine hervorragende Besetzung für uns, da er ein bewährter Betriebsleiter ist, der einen Großteil seiner Karriere damit verbracht hat, eine Vielzahl von Unternehmen zu leiten.? Shepherd fügte hinzu: "Er verfügt über einen außergewöhnlich starken Hintergrund in globaler Positionierung und Planung, was beim weiteren Ausbau unseres Portfolios von beträchtlichem Vorteil ist. Seine nachgewiesene Erfahrung, Vision und sein strategisches Denkvermögen machen ihn zu einer ausgezeichnete Wahl, um unsere Kunden in aller Welt zu unterstützen.?

Siragher kommt zu Smithers nachdem er 12 Jahre als Geschäftsführer und Gründer bei Concept Life Sciences, vormals Agenda 1 Analytical Services Ltd., tätig war. Er verfügt über einen MBA-Abschluss, einen Bachelor of Science (mit Auszeichnung) in Psychologie und ist Associate des Chartered Institute of Bankers (ACIB). Er ist nach Harrogate übergesiedelt, um seine neue Stelle anzutreten.

Über Smithers Viscient

Smithers Viscient ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organisation, CRO). Das Unternehmen liefert ein breitgefächertes Angebot an Ökotoxikologie-, Umwelt-, Stoffwechsel- und Chemie-Dienstleistungen für die Sektoren Pharmazie, Pflanzenschutz, Chemie und Haushaltsprodukte für Verbraucher. Kompetenzen im Bereich Bestäubertests beinhalten Laborstudien, Halbfeld- und Feldexpositionen. Das Unternehmen Smithers Viscient führt mit Laboren in Nordamerika und Europa seit 45 Jahren Umweltstudien bezüglich einheitlicher Richtlinien und höher gestufte Studien durch. Weitere Informationen über die regulatorischen Umwelttestdienstleistungen von Smithers Viscient finden Sie unter http://smithersviscient.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190124005286/de/

Contacts:

Smithers Viscient

Fiona Brook-Rogers

Marketing Manager Europe

+44 (0) 1423 532 710