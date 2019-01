Umsatzwachstum und Steigerung der EBIT-Marge1 im Prognosezeitraum

höherer freier Cashflow2 im Zeitraum 2019-2021 im Vergleich zu 2018-2020

AURORA, Kanada, Jan. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute seine Finanzprognose für 2019 und 2021 bekanntgegeben.

Unsere Prognose bis 2021 sieht ein anhaltendes Wachstum des Gesamtumsatzes und eine Verbesserung unserer EBIT-Marge im Vergleich zu 2018 vor, obwohl wir im gleichen Prognosezeitraum ungefähr gleichbleibende PKW-Produktionszahlen in unseren wichtigsten Endmärkten Nordamerika und Europa erwarten. Es wird erwartet, dass der freie Cashflow im Zeitraum 2019-2021 kumulativ auf über 6,5 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, verglichen mit über 6 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2018-2020. Dies spiegelt einen erwarteten Gewinnanstieg und ungefähr gleichbleibende Investitionen wider.

Für 2019 wird erwartet, dass unser Umsatz durch die angekündigte Veräußerung unseres Geschäftsbereichs Fluid Pressure & Controls (um Übernahmen bereinigt) sowie durch die Währungsumrechnung negativ beeinflusst wird, die den stärkeren US-Dollar widerspiegelt. Ohne diese Positionen wird erwartet, dass unser Gesamtumsatz 2019 im Vergleich zu 2018 steigen wird. Unser Nordamerikageschäft spiegelt die negativen Auswirkungen der kürzlich angekündigten Maßnahmen von General Motors in Bezug auf seine Montagewerke wider. Unser Ausblick geht für 2019 von einem leichten Rückgang unserer EBIT-Marge aus. Dies ist unter anderem auf höhere Rohstoffkosten, erhöhte Ausgaben für Elektrifizierung und Autonomie, einen Rückgang der Eigenkapitalerträge und einen höheren Anteil an Komplettfahrzeugverkäufen mit niedriger Marge zurückzuführen.

PROGNOSE

2019 2021 Light Vehicle Production (Units) North America

Europe 17.0 million

22.3 million 17.0 million

22.9 million Segment Sales Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles $16.8 - $17.6 billion

$11.2 - $11.8 billion

$5.8 - $6.2 billion

$6.9 - $7.3 billion $17.8 - $18.8 billion

$11.8 - $12.6 billion

$6.3 - $6.8 billion

$7.0 - $7.7 billion

Total Sales $40.2 - $42.4 billion $42.4 - $45.4 billion EBIT Margin3 7.3% - 7.6% 8.1% - 8.5% Equity income (included in EBIT) $195 - $240 million $290 - $345 million Interest Expense Approximately $100 million Tax Rate Approximately 24% Net income attributable to Magna $2.1 - $2.3 billion Capital Spending Approximately $1.7 billion

In dieser Prognose haben wir keine wesentlichen nicht angekündigten Übernahmen oder Veräußerungen oder andere bedeutende Transaktionen angenommen. Der Ausblick spiegelt die Veräußerung unseres Geschäftsbereichs Fluid Pressure & Controls wider, der voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2019 erfolgen wird. Die obige Prognose beinhaltet jedoch keinen geschätzten Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf. Zusätzlich haben wir angenommen, dass die Wechselkurse für die geläufigsten Währungen, in denen wir Geschäfte führen, mit Bezug auf unsere Berichtswährung, den US-Dollar, ungefähr den zum Ende des Jahres 2018 geltenden Kursen entsprechen werden.

Einige der oben genannten zukunftsgerichteten Kennzahlen werden auf Nicht-GAAP-Basis zur Verfügung gestellt. Wir stellen keine Überleitung solcher zukunftsgerichteten Kennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen, die gemäß US-GAAP berechnet und dargestellt werden, zur Verfügung. Dies wäre möglicherweise irreführend und aufgrund der Schwierigkeit, Posten zu projizieren, die die laufende Geschäftstätigkeit in einem beliebigen Zeitraum in der Zukunft nicht widerspiegeln, nicht praktikabel. Die Tragweite dieser Posten kann jedoch erheblich sein.

Wir werden auf der Wolfe Research Global Auto Industry Conference am Dienstag, 15. Januar 2019, um 15:40 Uhr EST, eine Präsentation halten, in der wir die Details unserer Prognose vorstellen. Die Präsentation wird per Webcast übertragen und steht auf unserer Website unter www.magna.com zur Verfügung. Die Folien zur Präsentation werden ab Dienstagmorgen auf unserer Website verfügbar sein.

UNSER UNTERNEHMEN4

Wir beschäftigen mehr als 173.000 unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die bestrebt sind, Mobilitätslösungen anzubieten. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen und einer der weltgrößten Automobilzulieferer mit 340 Fertigungsbetrieben und 89 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 27 Ländern. Unsere wettbewerbsfähigen Kompetenzen umfassen Karosserieaußenteile und -strukturen, Antriebs- und Sichttechnologien, Sitzsysteme und komplette Fahrzeuglösungen. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Wir veröffentlichen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), um Informationen über die derzeitigen Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung bekanntzugeben. Solche zukunftsgerichtete Aussagen sind für andere Zwecke eventuell nicht geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle oder andere Prognosen sowie Aussagen bezüglich unserer zukünftigen Pläne, Ziele oder wirtschaftlichen Leistung oder bezüglich der Annahmen enthalten, die auf vorangegangene und andere Aussagen zurückgehen, die keine Wiedergaben historischer Tatsachen sind. Wir verwenden Wörter wie "könnte", "würde", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "anvisieren", "prognostizieren", "vorhersagen", "projizieren", "schätzen", "zum Ziel setzen" und ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Entwicklungen oder Vorfälle beschreiben, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können sich unter anderem auf diese Punkte zum Prognosezeitraum 2019-2021 beziehen:

Die Fähigkeit von Magna, vom Wachstum in den Bereichen Leichtbau, Fahrzeugelektrifizierung, neue Mobilitätslösungen sowie Sicherheit und autonomes Fahren zu profitieren

Erwartungen in Bezug auf den freien Cashflow Die Prognose von Magna zur PKW-Produktion in Nordamerika und Europa

Erwarteter Gesamtumsatz, basierend auf dieser PKW-Produktion, einschließlich der erwarteten Aufteilung nach Segmenten EBIT-Marge

Eigenkapitaleinnahmen

Zinsverbindlichkeiten (netto)

Steuersatz

Nettoertrag

Sachinvestitionen

zukünftige Kapitalrückführungen an unsere Aktionäre, einschließlich durch Dividenden oder Aktienrückkäufe

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir in Bezug auf unsere Erwartungen und unsere Wahrnehmungen historischer Trends, der aktuellen Bedingungen und erwarteter Entwicklungen formulieren, sowie auf anderen Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten.

Obwohl wir denken, dass wir eine angemessene Grundlage für das Treffen solcher zukunftsgerichteten Aussagen haben, sind diese keine Garantie für Leistungen oder Ergebnisse in der Zukunft. Ob jedoch tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Prognosen gerecht werden, ist abhängig von einer Anzahl von Risiken, Annahmen und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unserer Einflussnahme entziehen und deren Auswirkungen schwer vorhergesagt werden können. Zu diesen gehören unter anderem:

Risiken mit Bezug auf die Automobilbranche

konjunkturelle Zyklizität, die zu einem deutlichen Rückgang der Produktionsmengen führt

starker Wettbewerb

mögliche Beschränkungen des Freihandels, einschließlich neuer oder höherer Zölle auf Waren und/oder Autos

Eskalation der internationalen Handelsstreitigkeiten

Rückgänge bei Fahrzeugabsatz und Produktionsvolumen in China Risiken mit Bezug auf Kunden und Lieferanten

Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

Verschiebungen der Marktanteile zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Verschiebungen der Abrufe für Produkte, die wir verkaufen

unerwartete Rationalisierung von Kundenanlagen

möglicher Verlust von wesentlichen Aufträgen

eine Verschlechterung der Finanzlage unserer Versorgungsbasis Risiken mit Bezug auf den Geschäftsbetrieb Risiken in Bezug auf Produkteinführungen und die Aufnahme des Betriebs in neuen Anlagen

unterdurchschnittliche betriebliche Leistung

Restrukturierungskosten

Firmenwertabschreibungen

Arbeitsunterbrechungen

Lieferunterbrechungen Risiken mit Bezug auf die IT

IT-/Cybersicherheits-verletzungen Risiken mit Bezug die Preisgestaltung

Preisrisiko zwischen Angebotszeitpunkt und Produktionsstart

Preiszugeständnisse, die über die vertraglichen Prozentsätze für langfristige Verträge hinausgehen

Anstieg der Rohstoffkosten

Preisminderung für Stahlschrott Risiken mit Bezug auf Garantien/Rückrufe

Kosten für die Reparatur oder den Austausch von defekten Produkten

Garantiekosten, die unsere Garantierückstellungen überschreiten

Kosten in Verbindung mit wesentlichen Rückrufen Risiken mit Bezug auf Übernahmen Anstieg unseres Risikoprofils aufgrund von abgeschlossenen Übernahmen

Risiko bei Eingliederungen von Übernahmen Andere Risiken mit Bezug auf die Geschäftstätigkeit

Risiken in Verbindung mit der Ausübung von Geschäftstätigkeiten durch Joint Ventures

unsere Fähigkeit, kontinuierlich innovative Produkte oder Verfahren zu entwickeln

sich änderndes Risikoprofil durch Investitionen in strategische Produktbereiche wie Antriebsstrang und Elektronik

Risiken in Verbindung mit der Ausübung von Geschäftstätigkeiten in ausländischen Märkten

Schwankungen der relativen Währungswerte

Steuerrisiken

verringerte finanzielle Flexibilität aufgrund einer unerwarteten wirtschaftlichen Erschütterung

Veränderungen bei den uns erteilten Kreditratings

Unvorhersehbarkeit und Schwankungen des Verkaufspreises unserer Stammaktien Risiken mit Bezug auf rechtliche, behördliche und andere Angelegenheiten Risiken in Verbindung mit Kartellrecht und Compliance

rechtliche Forderungen bzw. Regulierungs-maßnahmen uns gegenüber

Änderungen von Gesetzen

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen bzw. Informationen warnen wir die Leser davor, unverhältnismäßig viel Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die Leser sollten besonders die zahlreichen Faktoren berücksichtigen, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen und Ereignissen abweichen können, einschließlich der oben genannten Risiken, Annahmen und Unwägbarkeiten, die in diesem Dokument im Abschnitt "Branchentrends und -risiken" ausführlich beschrieben werden und in unserem jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) bei den Börsenaufsichtsbehörden in Kanada sowie in unserem bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde auf Formblatt 40-F eingereichten Jahresbericht sowie in nachfolgenden Veröffentlichungen dargelegt sind.

1Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ("EBIT") ist definiert als das Magna zuzurechnende Nettoergebnis vor dem Ergebnis, das den Minderheitenanteilen, den Ertragsteuern und den Zinsaufwendungen zuzurechnen ist. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis vom EBIT zum Gesamtumsatz.

2Der freie Cashflow repräsentiert den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zuzüglich der Einnahmen aus den regulären Verkäufen von Anlagevermögen und sonstigen Vermögenswerten abzüglich der Kapitalausgaben und abzüglich der Investitionen in andere Vermögenswerte.

3Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ("EBIT") ist definiert als das Magna zuzurechnende Nettoergebnis vor dem Ergebnis, das den Minderheitenanteilen, den Ertragsteuern und den Zinsaufwendungen zuzurechnen ist. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis vom EBIT zum Gesamtumsatz.

4 Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und Vertriebszentren sowie die Mitarbeiterzahlen schließen bestimmte nach der Equity-Methode bilanzierte Geschäfte ein.

