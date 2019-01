Nach dem vernichtenden Votum gegen das Brexit-Abkommen in Großbritannien fordert die Linksfraktion eine Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag. Merkel müsse sagen, wie die Bundesregierung Schaden aus dem Brexit-Chaos von Deutschland abwenden wolle, verlangte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Dienstagabend. "Ich erwarte Antworten in einer unverzüglichen Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel vor dem Bundestag", erklärte er.

Das britische Parlament hatte den Brexit-Deal zwischen London und der EU krachend durchfallen lassen. Damit steigt die Gefahr für einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU, der sich auch auf Deutschland auswirken dürfte. Der Bundestag wollte am Donnerstag über den Brexit und seine Folgen debattieren./tam/DP/he

