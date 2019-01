Das 3. Internationale Forum für Regenförderung (International Rain Enhancement Forum, IREF) des UAE-Forschungsprogramms für Regenförderungsforschung präsentierte heute die endgültigen Projektergebnisse seiner Preisträger des ersten Zyklus auf der Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2019.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190115005980/de/

3rd International Rain Enhancement Forum Reveals Results of the Researches of its First Cycle (Photo: AETOSWire)