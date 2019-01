NEW YORK, Jan. 16, 2019, der führende unabhängige Anbieter von Marketingmesssoftware, -daten und -analytikfunktionen, hat heute die Übernahme von Leiki, Ltd., bekanntgegeben, einer führenden Plattform für kontextabhängige Intelligenz und Inhaltsklassifizierung mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, die in ganz Europa tätig ist. Die Transaktion wurde am 27. Dezember 2018 als reines Aktienangebot in bar abgeschlossen.



Die Übernahme von Leiki stärkt die zentralen globalen Markenimagefunktionen von DV und stellt sicher, dass die Anzeigen von Marken, die im Internet werben, zusammen mit geeigneten und relevanten Inhalten erscheinen. Die Software-Engine von Leiki mit semantischer KI bietet eine tiefgreifende Analyse von beliebigen Texten (z. B. komplexen Nachrichtenartikeln) oder kontextuellen Videodaten. DoubleVerify verwendet Inhaltsanalysedaten, um das Markenimage während der gesamten Medientransaktion (vor und nach der Gebotsabgabe) zu schützen und ein proaktives kontextabhängiges Targeting von Inhalten zu ermöglichen, die auf das Markenwert- oder das Zielgruppenprofil einer Marke abgestimmt sind.

Die Übernahme bringt auch ein erfahrenes Team mit spezialisierter ontologischer Expertise und engen Beziehungen zu Marken und Premium-Publishern auf internationaler Ebene in das Unternehmen ein. Darüber hinaus klassifizieren die Experten von Leiki, die aktuell verwendete sprachliche Ausdrucksweise in Inhalten - und helfen DV so dabei, die Bedürfnisse des weltweiten Kundenstamms des Unternehmens in Bezug auf das Markenimage zu erfüllen.

Wayne Gattinella, CEO von DoubleVerify, sagte zu der Übernahme Folgendes:

"Die datengesteuerte Technologieplattform von Leiki und die hohe Kompetenz des Unternehmens in Bezug auf die Klassifizierung von Inhalten fügen sich perfekt in das globale Angebot von DV rund um Markenimagelösungen ein - eine Kernkompetenz seit der Gründung unseres Unternehmens vor einem Jahrzehnt. Wir freuen uns, das Team von Leiki begrüßen zu dürfen - eine einzigartig talentierte Gruppe, die sich auf Sprachontologie und Inhaltsanalyse spezialisiert hat."

Dr. Petrus Pennanen, CEO und Gründer von Leiki, fügte hinzu:

"Das gesamte Team von Leiki ist begeistert, sich mit DoubleVerify zusammenzuschließen - einem schnell expandierenden, globalen Unternehmen mit einer erstklassigen Markenimagelösung. Durch die enge Integration der semantischen Technologie und des Fachwissens von Leiki in die branchenweite Plattform von DV werden wir auf dem Markt mit noch stärkeren Möglichkeiten auftreten können."

Über DoubleVerify

DoubleVerify ist der führende unabhängige Anbieter von Marketingmesssoftware, -daten und -analytikfunktionen, die die Qualität und Effektivität digitaler Medien für die weltweit größten Marken und Medienplattformen bestätigen. DV bietet Medientransparenz und -verantwortung, um höchste Qualität der Aufrufe für maximale Werbeleistung zu liefern. Seit 2008 hat DV Hunderten von Fortune-500-Unternehmen dabei geholfen, aus ihren Medienausgaben das Beste herauszuholen, indem das Unternehmen branchenführende Lösungen für das digitale Ökosystem bereitgestellt und zum Aufbau einer besseren Branche beigetragen hat. Erfahren Sie mehr unter doubleverify.com.

Über Leiki

Leiki wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet eine führende, unabhängige semantische KI-Plattform, die eine Vielzahl von SaaS-Lösungen (Software as a Service) für Marken und Publisher anbietet. Kern der Technologie von Leiki ist eine unternehmenseigene Ontologie für die Analyse natürlicher Sprache mit über 200.000 Themen, die die Analyse von Texten und Zielgruppeninteressen, die Ermittlung von Inhalten sowie die Erstellung und Segmentierung von Benutzerinteressen unterstützt. Die Technologie von Leiki bietet zahlreiche Anwendungen in der Online-Werbebranche, darunter Konzepterkennung, Klassifizierung und Empfehlung von Inhalten sowie semantische Suche - zusätzlich zu einer auf Interesse und Absicht erfolgenden intelligenten Benutzerprofilierung. Leiki hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland, und ist in Nordamerika und Europa tätig.

PR-Kontakt:

Chris Harihar (Crenshaw Communications), im Auftrag von DoubleVerify

chris@crenshawcomm.com

212.367.9748