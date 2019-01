"Schwäbische Zeitung" zu Brexit:

"Die Saat der Demagogen und der Hasardeure ist aufgegangen. Unabhängig von der bitteren Niederlage für die britische Regierungschefin Theresa May: Der Schaden, den die langjährige Brexitdebatte angerichtet hat, übersteigt die rein politische Dimension. Bislang sind die Briten Freunde und Verbündete Europas. Doch die blasierten, konservativen Snobs, die das Vereinigte Königreich in eine nicht für möglich gehaltene Hysterie gestürzt haben, werden persönlich die fatalen Folgen ihres unverantwortlichen Handelns nicht zu spüren bekommen. Dafür sind sie zu wohlhabend, zu abgesichert, zu sehr in ihrer Elite verhaftet. Die meisten Parlamentarier waren oder sind gegen irgendetwas. Wofür sie sich einsetzen, weiß mittlerweile kaum noch jemand."/yyzz/DP/he

