Seit einigen Monaten läuft nun unser Newsletter. Wir möchten ihnen einige Exemplare vorstellen, damit Sie einen Begriff davon haben, was Sie erwartet. Mit Netflix hatten wir in diesem Jahr den ersten Volltreffer. Aber auch sonst schlägt sich das Depot ausgezeichnet. Hier finden Sie die Ausgabe vom 09.01. Dort haben wir uns mit der Statistik in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...