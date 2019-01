Das Votum gegen den Brexit-Deal von Theresa May verunsichert die Investoren in Fernost. Im Vormittagshandel fallen die wichtigsten Indizes.

Die Tokioter Börse hat am Mittwoch nachgegeben. Händler verweisen auf Gewinnmitnahmen, nachdem am Tag zuvor noch die Hoffnung auf Konjunkturhilfen in China den Kursen Auftrieb verliehen hatte. Zudem blieben die Anleger nach dem Nein im britischen Parlament ...

Den vollständigen Artikel lesen ...