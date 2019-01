Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.QCOM: Qualcomm Incorporated am 15.1. -2,74%, Volumen 143% normaler Tage , AYI: Acuity Brands am 15.1. -1,99%, Volumen 73% normaler Tage , F: Ford Motor Co. am 15.1. -1,67%, Volumen 139% normaler Tage , GOOG: Alphabet am 15.1. 3,11%, Volumen 91% normaler Tage , SYV: 3D Systems am 15.1. 3,63%, Volumen 137% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 15.1. 3,65%, Volumen 82% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Snapchat SNAP 6.540 3.65% 3D Systems SYV 11.410 3.63% Alphabet GOOG 1077.150 3.11% Ford ...

