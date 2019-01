Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (pta002/16.01.2019/06:00) - Swiss Estates AG hatte mit Ad Hoc-Mitteilung vom 31.10.2018 darauf hingewiesen, dass der aktuelle Präsident des Verwaltungsrates zurücktritt. Unterdessen hat der Verwaltungsrat beschlossen Herrn Peter Grote, Basel, dipl. Wirtschaftsprüfer, seit dem Jahr 2014 Mitglied des Verwaltungsrates, der Generalversammlung als neuen Präsidenten vorzuschlagen. Der Verwaltungsrat ist der Überzeugung, dass Herr Grote die Anforderungen an diese Position sowohl unter dem Aspekt der Erfahrung in solchen Positionen wie auch hinsichtlich der Unabhängigkeit erfüllt.



Peter Grote erwarb sein Diplom als Wirtschaftsprüfer im Jahr 1974. Von 1964 bis 1977 war er Mitarbeiter der Schweizerischen Treuhandgesellschaft, in den letzten 3 Jahren als Mandatsleiter. Ab 1978 war er Leiter der internen Revision der Danzas AG weltweit. Ab 1979 Direktor der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Zürich (Revision, Steuern, Buchhaltung und Liegenschaftsverwaltung) mit rund 60 Mitarbeitern bis 1995. Danach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit. Freier Mitarbeiter der RPG Treuhand AG, der Giroud AG und der Refidar Moore Stephens AG. Leitung von grossen Revisionsmandaten unter anderem Denner AG, Haniel Holding AG, CWS AG sowie von einigen Immobilienfonds.



Die Wahl soll anlässlich der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2018 stattfinden; sollte bereits vor diesem Termin eine ausserordentliche Generalversammlung anberaumt werden, dann würde die Wahl schon zu diesem Zeitpunkt traktandiert.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiter entwickelt.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP



Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.



Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Frankfurt im Quotation Board (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt des Freiverkehrs in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y). Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.



