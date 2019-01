MEDIENMITTEILUNG

Stellungnahme von Panalpina zur unaufgeforderten, unverbindlichen Kontaktaufnahme durch DSV

Der Verwaltungsrat von Panalpina informiert, dass er einen unaufgeforderten und unverbindlichen Vorschlag von DSV zum Kauf des Unternehmens erhalten hat zu einem Preis von CHF 170 pro Aktie, bestehend aus einer Kombination aus Bargeld und DSV-Aktien.

Gestützt auf seine Sorgfalts- und Treuepflichten prüft der Verwaltungsrat von Panalpina den Vorschlag zusammen mit seinen Beratern.

Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit.

-ENDE-

-----

Foto

Ein Foto, welches das Panalpina-Logo am Hauptsitz des Unternehmens zeigt, können Sie hier (http://e1.marco.ch/publish/panalpina/14_3359/Panalpina_Logo_Headquarters_HiRes_300dpi.jpg) herunterladen.

Über Panalpina

Die Panalpina Gruppe ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte Luftfracht, Seefracht sowie Logistik und Fertigung zu global integrierten, massgeschneiderten End-to-End-Lösungen für elf Schlüsselindustrien. Mit fundierten Branchenkenntnissen und kundenspezifischen IT-Systemen kann Panalpina selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Lieferketten eingehen. Energy and Project Solutions ist ein spezialisierter Service für die Bereiche Energie und Investitionsprojekte. Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in rund 70 Ländern und arbeitet in weiteren 100 Ländern mit Partnern zusammen. Panalpina beschäftigt weltweit ungefähr 14 000 Mitarbeitende, die einen umfassenden Service nach höchsten Qualitätsstandards liefern - überall und jederzeit.

www.panalpina.com (http://www.panalpina.com)

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Media Relations Investor Relations Sandro Hofer Robert Erni Tel. +41 61 226 11 66 Tel. +41 61 226 11 25 sandro.hofer@panalpina.com robert.erni@panalpina.com

-/-