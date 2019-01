Wie steht es um die Sicherheit unserer Daten wenn Jugendliche Hacker in Deutschland sensible Daten ergaunern. Darüber sollte sich jeder Gedanken machen und die Finger von Passwörtern wie "abc123" lassen. An der Börse bietet das Thema ebenfalls Potential. Durch Ereignisse wie den Facebook-Skandal oder die Veröffentlichung Edward Snowdens der globalen Überwachungspraktiken der Geheimdienste, ist das Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...