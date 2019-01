Das britische Parlament hat sich am Dienstag überraschend deutlich gegen die Brexit-Pläne von Regierungschefin Theresa May ausgesprochen. Ohne weitere Änderungen wird Großbritannien damit Ende März ohne Abkommen aus der EU ausscheiden. In Brüssel reagierten die Spitzenpolitiker geschockt. Der Handelsauftakt in Frankfurt dürfte holprig verlaufen.

