PMC Ouvrie SAS, Frankreich, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von PMC Group International Inc., einem eigenständigen Zweig der PMC Group Inc., meldet die Übernahme einer Hydrokolloid-Produktlinie des in Belgien ansässigen Unternehmens Solvay, SA. Diese Produkte werden weltweit unter den Markennamen Rhodicare CFT, Rhodicare D, Rhodicare H, Rhodicare S, Rhodicare T, Rhodicare XC, Rhodopol 23, Rhodopol G, Rhodopol T, Rhodopol TG, Rhodopol Extra 2 und Rhodopol Extra 2 Clear auf den Märkten für Haushalts- und Körperpflege, Industrie und Lacke vertrieben.

"Die Übernahme dieser durch Vergärungsverfahren hergestellten Produkte unterstreicht unser zunehmendes Interesse an Produkten, die mit umweltschonenden chemischen und biologischen Verfahren hergestellt werden", erklärte Dr. Raj Chakrabarti, Leiter von PMC Group International. "Die übernommenen Hydrokolloide passen synergistisch bestens zu den funktionalen Produktlinien von PMC Ouvrie, das seit langer Zeit ein führender Anbieter von Entschäumern für biologisch basierte Verfahrenstechniken ist", ergänzte er.

ÜBER PMC

Die PMC Group ist ein in den USA ansässiger wachstumsorientierter, diversifizierter weltweiter Hersteller von Chemikalien und Pharmazeutika. Die innovativen Lösungen des Unternehmens richten sich an den täglichen Bedarf zahlreicher Endmärkte, darunter die Kunststoff-, Konsumgüter-, Elektronik-, Farben-, Verpackungs-, Bergbau-, Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Automobil- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen gründet auf einem nachhaltigen Wachstumskonzept durch Innovation und soziales Engagement. PMC betreibt eine globale Fertigungs-, Innovations- und Marketingplattform mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über PMC und seine weltweiten Aktivitäten finden Sie unter www.pmc-group.com.

