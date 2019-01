Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien tendieren am Mittwoch nach den Vortagesgewinnen in engen Grenzen uneinheitlich. Die im Vorfeld bereits erwartete Abstimmungsniederlage von Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Vorabend im britischen Parlament in Sachen Brexit-Abkommen sorgt für keine Impulse am Aktienmarkt. Wie es mit dem Brexit weitergeht, ist damit genauso ungeklärt wie vor der Abstimmung.

Lediglich am Devisenmarkt zeigte sich eine Reaktion. Das Pfund wertete auf, weil der Markt die Abstimmung dahingehend interpretierte, dass es letztlich zumindest zu einer Verschiebung des Austritts kommen dürfte. Mit 1,2858 Dollar kostet das Pfund in etwa so viel wie zur gleichen Vortageszeit. Kurz vor der Abstimmung in London war es für rund 1,27 Dollar zu haben gewesen.

Der Yen hat im Handelsverlauf am Mittwoch zwar etwas angezogen, bewegt sich damit aber ebenfalls auf dem Niveau des Vortages. Ein verstärkter Zulauf in die als sogenannter sicherer Hafen geltende Währung ist angesichts des Brexit-Chaos nicht zu beobachten.

An den Börsen tut sich am meisten noch in Tokio. Der Nikkei-Index kommt um 0,6 Prozent zurück auf 20.436 Punkte. Getrübt wird die Stimmung von schwächer als gedacht ausgefallenen Industrieauftragsdaten aus dem Maschinenbau. Allerdings gelten die Daten als notorisch volatil. Daneben sorge der im Verlauf etwas festere Yen für Zurückhaltung, heißt es.

In Seoul steigt der Kospi um 0,4 Prozent, in China tendieren die Aktienmärkte knapp behauptet. Hier stützt laut Marktbeobachtern, dass die chinesische Notenbank dem Bankensystem frische Liquidität zugeführt hat, um einem möglichen Engpass im Zusammenhang mit einem Steuerzahlungstermin entgegenzuwirken. Sydney hat 0,4 Prozent höher geschlossen und damit den sechsten der letzten acht Handelstage im Plus beendet.

Immobilienaktien in Hongkong halten Vortagesgewinne

Nach den Gewinnen am Vortag bei Immobilienaktien in Hongkong nach einer positiven Analystenstudie tut sich dort am Mittwoch wenig. HSBC hat vor einem Rückgang der Preise um 10 bis 15 Prozent in dem Sektor gewarnt, bevor es im zweiten Halbjahr wieder aufwärts gehen dürfte. Sun Hung Kai geben um 0,4 Prozent nach, Henderson Land und Wharf tendieren wenig verändert.

Aluminum Corp. of China geben in Hongkong um gut 1 Prozent nach, nachdem der US-Senat Maßnahmen eingeleitet hat gegen einen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, das Unternehmen von einer Sanktionsliste zu streichen.

Für Nintendo geht es in Tokio um 0,4 Prozent aufwärts. Analysten halten das von Nintendo ausgegeben Ziel, im laufenden Fiskaljahr 20 Millionen Switch-Spielekonsolen zu verkaufen, für zunehmend realistisch nach einer guten Weihnachtssaison. Vor diesem Hintergrund spekulieren sie auch über eine mögliche Ausblickerhöhung.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.835,20 +0,35% +3,34% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.436,28 -0,58% +2,11% 07:00 Kospi (Seoul) 2.104,90 +0,37% +3,13% 07:00 Schanghai-Comp. 2.567,39 -0,11% +2,95% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.773,54 -0,21% +1,53% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.221,75 +0,29% +4,23% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.672,15 -0,43% -0,85% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:24 % YTD EUR/USD 1,1409 +0,0% 1,1406 1,1480 -0,5% EUR/JPY 123,79 -0,2% 124,01 124,70 -1,6% EUR/GBP 0,8872 -0,0% 0,8873 0,8900 -1,4% GBP/USD 1,2859 -0,0% 1,2861 1,2900 +0,9% USD/JPY 108,50 -0,1% 108,65 108,64 -1,1% USD/KRW 1120,50 -0,3% 1123,60 1120,23 +0,6% USD/CNY 6,7665 +0,1% 6,7610 6,7542 -1,6% USD/CNH 6,7732 +0,0% 6,7725 6,7589 -1,4% USD/HKD 7,8445 +0,0% 7,8435 7,8427 +0,2% AUD/USD 0,7203 +0,0% 0,7202 0,7220 +2,2% NZD/USD 0,6824 +0,1% 0,6815 0,6845 +1,7% Bitcoin BTC/USD 3.607,50 +0,9% 3.575,38 3.665,00 -3,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,10 52,11 -0,0% -0,01 +14,7% Brent/ICE 60,67 60,64 +0,0% 0,03 +12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,54 1.289,49 +0,1% +1,05 +0,6% Silber (Spot) 15,59 15,59 +0,0% +0,00 +0,6% Platin (Spot) 799,50 799,00 +0,1% +0,50 +0,4% Kupfer-Future 2,65 2,63 +0,7% +0,02 +0,8% ===

