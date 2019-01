Der Euro hat sich am Mittwochmorgen ebenso wie das britische Pfund wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Euro 1,1410 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1424 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund hatte am Dienstagabend unter dem Strich nur wenig auf die deutliche Ablehnung des EU-Austrittsabkommens Großbritanniens reagiert. Das von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Abkommen war wie erwartet durch das britische Unterhaus mit hoher Mehrheit abgelehnt worden.

Am Mittwochabend muss sich May im Parlament einer von der Opposition initiierten Vertrauensfrage stellen. Sollte die Regierungschefin das Votum überstehen, will sie ein Ausweg aus der verfahrenen Situation suchen, um einen ungeregelten Brexit zu vermeiden./bgf/jha/

