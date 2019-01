init innovation in traffic systems SE: MTS wählt INIT als Partner für kontenbasiertes Fahrgeldmanagementsystem in San Diego DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges init innovation in traffic systems SE: MTS wählt INIT als Partner für kontenbasiertes Fahrgeldmanagementsystem in San Diego 16.01.2019 / 07:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 14. Dezember 2018 angekündigt, hat Metropolitan Transit System (MTS) nun den Vertrag mit INIT Innovations in Transportation, Inc - eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von init innovation in traffic systems SE - über die Einführung eines kontenbasierten Fahrgeldmanagementsystems in San Diego unterzeichnet. Der Gesamtauftragswert beläuft sich über USD 30 Millionen einschließlich der Option für Betrieb und Wartung. "Fahrgeldmanagement ist unser Kerngeschäft, und die Kaufoptionen sind heute so vielfältig wie nie zuvor. Es ist unerlässlich, dass wir Schritt halten mit der Technologie, die unsere Kunden von uns einfordern", so Paul Jablonski, Chief Executive Officer von MTS. "INIT verfügt über nachweisliche Erfolge in der Zusammenarbeit mit Verkehrsbetrieben bei der Entwicklung maßgeschneiderter Fahrscheinsysteme der nächsten Generation. Wir freuen uns darauf, unser neues System im Jahr 2021 einzuführen." INIT wird zudem über 100 Bargeld-Fahrkartenautomaten und rund 70 bargeldlose Fahrscheinautomaten liefern und aufstellen, um den Kauf von Fahrscheinen und Smartcards benutzerfreundlich zu gestalten und eine große Palette von Zahlungsoptionen anzubieten. Vorverkaufssysteme und mobile Verkaufsterminals werden ebenfalls in das System integriert, um eine reibungslose Fahrgastbeförderung etwa auch bei Großveranstaltungen zu gewährleisten. Außerdem werden rund 900 Fahrgastterminals PROXmobil in den Bussen und auf den Bahnsteigen von MTS bereitgestellt. Die Fahrgastterminals akzeptieren geschlossene Zahlungssysteme wie die MTS-eigene Smartcard ebenso wie offene Bezahlverfahren - wie von Banken ausgegebenen Kredit- /Debitkarten und mobilen Geldbörsen wie Google Pay, Apple Pay oder Samsung Pay. Kern des Fahrscheinsystems der nächsten Generation von MTS wird MOBILEvario sein, die Backoffice-Lösung von INIT für Abrechnung und Ticketverwaltung. MOBILEvario nutzt eine offene Systemarchitektur, um verschiedene Drittanbieter einzubinden und so ein vollintegriertes System einzurichten. Dank der Mandantenfähigkeit von MOBILEvario, kann MTS zudem eine flächendeckende, interoperable Tarifstruktur realisieren. Zur Zielsetzung gehörte, bewährte Technologien zu implementieren und einen Anbieter zu gewinnen, der einen reibungslosen Übergang zu den neuen Technologien gewährleistet. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung auf INIT. Über MTS MTS betreibt 95 Buslinien und drei Oberleitungsbuslinien auf einem doppelgleisigen Schienennetz mit einer Länge von 85 km. Täglich werden 300.000 Fahrten mit MTS-Bussen in insgesamt zehn Städten und im ganzen Bezirk durchgeführt. Im Geschäftsjahr 2018 beförderte MTS 86 Millionen Fahrgäste. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766525 16.01.2019 ISIN DE0005759807 AXC0047 2019-01-16/07:49