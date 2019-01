Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien des Streaming-Dienstes Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Die bekannt gegebenen Preiserhöhungen für US-Kunden signalisierten das Vertrauen des Managements in die jüngste Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern könnten auch die Zahlen zum vierten Quartal positiv ausgefallen sein. Sie werden am Donnerstag, den 17. Januar, veröffentlicht./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:41 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-01-15/23:44

ISIN: US64110L1061