Der Windturbinen-Hersteller Nordex kann seinen guten Lauf der letzten Tage an der Börse weiter fortsetzen. Diesmal sind es die gemeldeten Auftragszahlen aus dem vergangenen Gesamtjahr, die bei den Anlegern auf großes Wohlwollen stoßen.

Die Zahlen sehen aber auch sehr gut aus. So konnte Nordex im vergangenen Jahr den Auftragseingang für seine Turbinen um 73 % auf insgesamt 4,75 GW steigern. Dabei tat sich insbesondere das Abschlussquartal mit einem Anteil von knapp 1,7 GW besonders stark hervor. Nordex selbst erklärte die deutliche Zunahme mit neuen Turbinen-Systemen, die erfolgreich am Markt eingeführt werden konnten.

Interessante Einblicke bringt auch die Regional-Bilanz. Zwar entfiel im vergangenen Jahr mit 45 % immer noch das Gros der Neuaufträge auf Europa, während es Nordamerika auf 15 % und Lateinamerika auf 25 % brachten. Doch bei den einzelnen Märkten stehen europäische Absatzgebiete nur noch in der zweiten Reihe. Führend sind dagegen USA und Brasilien. Von den Europäern hat es nur Schweden in die Top 3 geschafft.

Eine Überraschung ist das allerdings nicht. Denn Nordex musste bekanntlich in 2017 einen deutlichen Einbruch in den Aufträgen hinnehmen, nachdem in Deutschland ein Auktionssystem für neue Windkraftanlagen eingeführt wurde, was das Mengenwachstum begrenzt und den Preiswettbewerb verschärft hat. Nordex zog daraus den Schluss, sich insbesondere in Überseemärkten wie den USA oder Indien zu engagieren, was offensichtlich gut gelingt.

