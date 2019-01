Nach der verheerenden Niederlage der britischen Regierung bei der Abstimmung über das Brexit-Abkommen brachte Labour-Chef Jeremy Corbyn einen Misstrauensantrag gegen Premierministerin Theresa May ein, der die Regierung stürzen könnte. Das Votum wird voraussichtlich am Mittwochabend abgehalten. EUROP. AUTOABSATZ 2018 SINKT 0,04%, ERSTER RÜCKGANG SEIT 2013 OMV - Der an der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligte österreichische Öl- und Gaskonzern OMV kritisiert die Drohung des deutschen US-Botschafters Richard Grenell scharf. "Der Brief ist eine vollkommen inakzeptable Bedrohung", sagte Vorstandschef Rainer Seele. (Handelsblatt S. 14) Privatbank Merck Finck führt 'konkrete' Gespräche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...