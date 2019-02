An den internationalen Börsen warten die Anleger weiter auf Ergebnisse von den Handelsgesprächen zwischen China und den USA. An der Wall Street stiegen die Notierungen am Vortag moderat an, der S&P 500 schloss den vierten Tag in Folge im Plus. In Asien tendieren die Märkte am Donnerstag hingegen uneinheitlich. Der DAX wird aktuell knapp unterhalb der Marke von 11.200 Punkten taxiert. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

