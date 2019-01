Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. In Kooperation mit dem US-Luftfahrt- und Rüstungsteam von JPMorgan habe er seine Flugzeug-Auslieferungsprognosen für Airbus und Boeing bis zum Jahr 2025 ausgeweitet, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beide Flugzeugbauer dürften zwischen 2021 und 2025 ihre jährlichen Auslieferungskapazitäten um durchschnittlich 3,7 Prozent steigern, während das Luftverkehrswachstum auf 5 bis 6 Prozent geschätzt werde./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 02:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-16/08:24

ISIN: NL0000235190