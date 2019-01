Die Aktie des russischen Gas- und Ölproduzenten ist gut ins neue Jahr gestartet. Die kräftige Erholung der ersten Handelstage wurde von den anziehenden Ölpreisen und der allgemeinen Beruhigung der Lage an den Aktienmärkten forciert. Mittlerweile hat der Wert jedoch ein wichtiges Kursniveau erreicht; eine charttechnisch relevante Schaltstelle, wenn man so will. Jetzt gilt es: Nimmt die Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...