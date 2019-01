Nach dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 hat sich die Zahl der in Deutschland eingebürgerten Briten deutlich erhöht. Im Jahr 2017 sprang die Zahl der Briten, die die deutsche Staatsbürgerschaft erwarben, um 162 Prozent auf knapp 7500 an. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstagabend mit.

Umgekehrt ließen sich aber auch sehr viele in Großbritannien lebende Deutsche dort einbürgern. Diese Zahl wuchs im Jahr 2017 auf 2636 Menschen. Das waren den Statistikern zufolge 165 Prozent mehr als 2016.

Die Briten hatten im Juni 2016 für den Austritt aus der EU gestimmt. Großbritannien will am 29. März die Union verlassen. Das britische Parlament lehnte jedoch am Dienstagabend das zwischen Brüssel und London ausgehandelte Brexit-Abkommen ab./tom/DP/jha

