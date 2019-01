FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser muss sich einen neuen Chef suchen. CEO Rakesh Kapoor will bis Ende des Jahres in den Ruhestand gehen, teilte der Konzern aus Slough, westlich von London, mit. Das Board des Unternehmens habe nun eine formale Suche für einen Nachfolger eingeleitet, es kämen sowohl externe als auch interne Kandidaten in Betracht.

Kapoor ist seit über 8 Jahren CEO und 32 Jahre bei Reckitt Benckiser.

January 16, 2019 02:25 ET (07:25 GMT)

