Das britische Parlament hat gegen den zwischen London und Brüssel ausgehandelten Vertrag zum EU-Austritt Großbritanniens gestimmt. Nun muss sich die britische Premierministerin Theresa May einem Misstrauensvotum stellen. Bleibt May im Amt? Wie Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer die aktuelle Lage sieht, was das Ergebnis für Anleger bedeutet.

