Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der Konjunkturoptimismus bei der EZB scheint auf dem Rückzug zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe EZB-Präsident Mario Draghi gestern angeführt, dass die Wachstumsdynamik in der Eurozone schwächer ausfalle als bisher von der Notenbank erwartet. Bis zuletzt habe die EZB an ihrem grundsätzlich konstruktiven Wachstumsbild für die Eurozone festgehalten und für 2019 ein Wachstum von 1,7% prognostiziert. Die Analysten würden lediglich mit einer BIP-Expansion von 1,4% rechnen. Die vorsichtigere Einschätzung der Wachstumsperspektiven durch den EZB-Präsidenten dürfte gestern zu den fallenden EUR/USD-Notierungen beigetragen haben. So sei der Euro temporär unter die Marke von 1,14 USD abgerutscht. (16.01.2019/alc/a/a) ...

