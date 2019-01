Frankfurt (www.fondscheck.de) - In der ersten vollen Handelswoche des Jahres scheinen sich Anleger aktiv mit ihren Investments zu beschäftigen, so die Deutsche Börse AG.ETF-Spezialisten würden einhellig von anziehenden Umsätzen im Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds berichten. "Wir haben gut zu tun", melde Tobias Runkehl von IMC. Anders als über weite Strecken des vergangenen Jahres engagierten sich Investoren derzeit stärker in ETFs mit Aktien aus dem Euroraum. MSCI Europe ex UK-Tracker (ISIN IE00B14X4N27/ WKN A0J204) würden ebenso unterm Strich gekauft wie STOXX Europe 600- (ISIN DE0002635307/ WKN 263530), EURO STOXX 50- (ISIN DE0005933956/ WKN 593395) und DAX-Produkte (ISIN DE000ETFL011/ WKN ETFL01). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...