Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der gestrige Handelstag stand vor allem im Zeichen der Brexit-Abstimmung am Abend. Der DAX rutschte nach einem verheißungsvollen Start noch am Vormittag ins Minus. Am Nachmittag erhielt er aber Unterstützung aus den USA und schloss bei 10.982 Punkten. Die Marktidee ist diesmal der TecDAX.