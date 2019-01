Der Dax eröffnet nach der Brexit-Entscheidung ein halbes Prozent höher. Viele Anlageexperten sehen den richtigen Zeitpunkt für einen Einstieg trotzdem noch nicht gekommen.

Der deutsche Leitindex ist am Mittwoch ein leicht höher gestartet, als er am Vortag schloss. Mit 10.917 Punkten lag er zuletzt 0,3 Prozent über seinem Schlusskurs vom Dienstag.

Ein viel diskutiertes Thema unter Anlegern ist die gestrige Brexit-Abstimmung. Das britische Unterhaus hat Theresa Mays Deal entschieden abgelehnt. Die Aktien- und Devisen-Märkte reagierten darauf aber kaum, denn diese Entscheidung hatten Anleger erwartet. Sie war somit schon eingepreist.

"An der Börse glaubt die Mehrheit weiterhin an eine Lösung im Brexit-Chaos - auch wenn im Moment niemand weiß, wie diese Lösung am Ende aussehen soll", sagt Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners zu dem Thema. "Die Anleger gehen fest davon aus, dass die EU weitere Zugeständnisse machen wird, um einen harten Brexit zu verhindern." Sollte es auf einen 'No-Deal' hinauslaufen, dürften die Märkte also noch einmal stark reagieren. Wann genau eine Entscheidung fällt, ist aber aktuell komplett unklar.

"Vieles spricht dafür, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis Klarheit in Sachen Brexit herrschen wird", schreiben Analysten der Helaba. Und da Unsicherheit noch nie ein guter Wegbegleiter für die Aktienmärkte war, dürften sich entsprechend viele Investoren noch mit Engagements am Aktienmarkt zurückhalten.

Denn mit der Entscheidung gegen den Deal ist auch klar: Das Risiko eines ungeordneten Austritts Großbritanniens bleibt. Das sollte tendenziell Anlagen, die als sehr sicher gelten, stützen. Solche Anlagen sind zum Beispiel Gold oder Staatsanleihen mit guten Ratings.

Ein Grund für das Plus am Dienstag dürfte die Veröffentlichung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) gewesen sein. Das BIP legte im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent zu, nach jeweils 2,2 Prozent in den beiden Vorjahren. Diese Zahl zeigt: Nach zwei Boomjahren in Folge wächst die deutsche Wirtschaft ...

