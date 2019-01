FRANKFURT (Dow Jones)--Die Brexit-Niederlage der britischen Premierministerin Theresa May hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch kalt gelassen. Wie erwartet hat die britische Regierung eine Absage für das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen mit Brüssel eingefahren. Die Niederlage ist allerdings deftiger ausgefallen als erwartet. Dies hat allerdings aus der Sicht der Börse auch sein Gutes - denn die meisten Analysten halten nun einen harten Brexit Ende März für noch unwahrscheinlicher als vor der Abstimmung. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 10.931.

Deutsche Bank (plus 8,4 Prozent) und Commerzbank (plus 7,4 Prozent) legten kräftig zu. Ein Händler verwies auf die guten Sektor-Vorgaben aus den USA nach den Zahlen von Goldman Sachs. Beide deutschen Bankenwerte hätten technisch Nachholbedarf, wobei auch die andauernden Spekulationen über einen Zusammenschluss beider Institute möglicherweise die Aktien etwas stützten. Allerdings sei die Fusionsfantasie nicht zu hoch anzusetzen, denn aus der Kombination von zwei Schwachen werde noch kein Starker. Auch sei eine Fusion ein langfristiger Prozess.

Home24 verfehlt die eigenen Ziele

Der Online-Versandhändler Home24 hat im Schlussquartal und Gesamtjahr 2018 sein eigenes Erlösziel verfehlt, die Aktie tauchte daraufhin um 11,4 Prozent ab. Der Umsatz ist im vierten Quartal voraussichtlich um währungsbereinigt 18 bis 22 Prozent gewachsen. Das ist allerdings deutlich weniger, als das Unternehmen selbst zuletzt mit 25 bis 31 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Bereits im Juli 2018 hatte das Unternehmen mit der Rücknahme der Umsatzprognose für das zweite Quartal 2018 seine Aktionäre verschreckt.

Norcom zogen dagegen an. Der Kurs gewann 0,6 Prozent. Norcom stellt ihr Daten-Analyse-Produkt DaSense derzeit in Detroit auf der Messe Automobili-D vor. Bisher ist Norcom mit DaSense nur auf dem deutschen Markt vertreten.

Fuchs Petrolub stiegen nach der Kaufempfehlung der UBS auf den höchsten Stand seit Ende November. Der Kurs gewann 5,7 Prozent auf 40,70 Euro. Trotzdem zeigte sich ein Händler vorsichtig: "Die Aktie macht bereits wieder einen überkauften Eindruck", sagte er. Die UBS hat den Titel auf die Kaufliste genommen und das Kursziel auf 45 von 42,50 Euro erhöht.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,3 (Vortag: 82,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,82 (Vortag: 3,08) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.931,24 +0,36% +3,53% DAX-Future 10.934,00 +0,45% +3,41% XDAX 10.939,98 +0,33% +3,39% MDAX 22.780,09 +0,63% +5,52% TecDAX 2.520,02 +0,71% +2,85% SDAX 10.111,63 +0,83% +6,34% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,59 -14 ===

January 16, 2019

