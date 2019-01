Der Internetstar Herr Samwer verkaufte soeben eine weitere Beteiligung von Rocket an Hello Fresh und reduziert den Anteil auf weniger als 30 %. Im Portfolio verbleibt nur noch die englische Internetvariante mit einer Hoffnung auf einen Börsengang. Damit hält Rocket nach Schätzung ca. 2,2 - 2,3 Mrd. Euro Barreserve. Wo wird Rocket-Chef Samwer mit diesem Geld demnächst aktiv? Der Marktwert von 3,2 Mrd. Euro lässt die Phantasie sprießen. Selbst der letzte Börsengang von Westwing war noch ein Geschäft, obwohl sich dieser Neuling inzwischen ebenfalls halbiert hat. Das Ganze sieht wie eine Blutspur von Rocket über zwei Jahre aus. In Rocket zu investieren ist zwar riskant, dafür aber spannend. Kleine Investments sind ratsam.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info