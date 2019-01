Hoch, runter und am Ende doch wieder hoch - für den DAX ging es am gestrigen Dienstag, dem Tag der Abstimmung der britischen Abgeordneten über das BREXIT-Abkommen mit der EU, unter einigen Schwankungen zwar bis auf das neue 2019er-Top bei 10.995 Punkten. Im Tief sackten die Kurse aber auch an die 10.800er-Schwelle zurück, die zum Schluss mit dem kleinen Tagesgewinn von 0,3% nicht nur erfolgreich verteidigt, sondern auch klar überboten werden konnte.

