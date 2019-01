Im Dezember 2018 senkte BASF (WKN: BASF11) seine Prognose für den operativen Gewinn vor Sondereinflüssen. Der Konzern geht nun für 2018 von einem Rückgang in Höhe von 15 bis 20 %, statt wie bisher angenommen 10 % aus. Die Kurse fielen von der Spitze, Anfang letzten Jahres, wie immer übertrieben, um 35,9 % (15.01.2019). Die Ursachen liegen in einem schwächeren Chemiegeschäft, im niedrigen Rheinpegel (Belastungen im dritten Quartal: 50 Mio. Euro) und in einer schwächeren Nachfrage aus der Autoindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...