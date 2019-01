Die Aktie der Deutschen Bank verlor auf Jahressicht ganze 51% an Wert und markierte am 27.12.2018 ein Allzeit-Tief bei 6,70 Euro. Mittlerweile stehen jedoch wieder 7,60 Euro auf der Kurstafel. Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8,50 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Markus Rießelmann schraubte in einer...

