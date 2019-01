SinnerSchrader AG: SINNERSCHRADER STARTET GUT INS GESCHÄFTSJAHR 2018/2019 / UMSATZ WÄCHST IM ERSTEN GESCHÄFTSQUARTAL UM 18 % / JAHRESPROGNOSEN BESTÄTIGT DGAP-News: SinnerSchrader AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung SinnerSchrader AG: SINNERSCHRADER STARTET GUT INS GESCHÄFTSJAHR 2018/2019 / UMSATZ WÄCHST IM ERSTEN GESCHÄFTSQUARTAL UM 18 % / JAHRESPROGNOSEN BESTÄTIGT 16.01.2019 / 09:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SinnerSchrader hat das Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem guten ersten Quartal (1. September bis 30. November 2018) begonnen. Mit 17,0 Mio. Euro erreichte der Umsatz der SinnerSchrader-Gruppe nahezu das Niveau des vorangegangenen vierten Quartals 2017/2018. Im Vorjahr war SinnerSchrader verhaltener in das Geschäftsjahr gestartet. Im Berichtsquartal lag der Umsatz daher um 18,4 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Knapp 60 Prozent des Umsatzanstiegs sind Ergebnis des Ausbaus der Leistungen für große Bestandskunden, für die SinnerSchrader bereits mehr als ein Jahr tätig war. Die verbleibenden gut 40 Prozent entfielen auf Kunden, mit denen SinnerSchrader im ersten Vorjahresquartal noch nicht in Geschäftsbeziehung stand. Einen kleinen Teil trug das Geschäft mit Kunden bei, die SinnerSchrader im Verlauf des Berichtsquartals gewonnen hat, darunter eine bekannte deutsche Hotelkette. Das operative Ergebnis (EBITA) vor Transaktionskosten aus dem Zusammenschluss mit Accenture betrug im ersten Quartal 2018/2019 knapp 1,7 Mio. Euro. Die operative Marge lag damit im Berichtszeitraum bei 9,7 Prozent. Im ersten Quartal 2017/2018 hatte das EBITA vor Transaktionskosten bei 1,0 Mio. Euro gelegen, die operative Marge bei 6,7 Prozent. Während im Vorjahr Transaktionskosten von knapp 0,7 Mio. Euro das in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Quartals-EBITA auf 0,3 Mio. Euro gedrückt hatten, sind im Berichtsquartal nahezu keine vergleichbaren Kosten entstanden. Das Konzernergebnis belief sich im ersten Quartal 2018/2019 auf rd. 1,1 Mio. Euro oder 0,10 Euro je Aktie. Im Vorjahr hatte es - belastet durch die Transaktionskosten - bei 0,2 Mio. Euro bzw. knapp 0,02 Euro je Aktie gelegen. Mit diesem Geschäftsverlauf liegt SinnerSchrader nach den ersten drei Monaten im Plan, um die Zielwerte der im November 2018 im Konzernfinanzbericht 2017/2018 veröffentlichten Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 zu erreichen. In den kommenden Quartalen geht die Planung von einer abnehmenden Wachstumsdynamik aus. Insgesamt erwartet SinnerSchrader für das Geschäftsjahr 2018/2019 ein zweistelliges Wachstum des Umsatzes auf über 70 Mio. Euro und eine leichte Verbesserung der im letzten Geschäftsjahr erreichten operativen Marge (vor Transaktionskosten), die bei 11,2 Prozent gelegen hatte. Angesichts des erwarteten Wegfalls eines Großteils der Transaktionskosten führen das geplante Umsatzwachstum und die prognostizierte Margensteigerung bei einer im Wesentlichen unveränderten Steuerquote zu einer erheblichen Verbesserung des Konzernergebnisses. SinnerSchrader verfügte am Ende des ersten Quartals 2018/2019 über liquide Mittel im Umfang von knapp 3,6 Mio. Euro. 633 Mitarbeiter waren am 30. November 2018 in der SinnerSchrader-Gruppe beschäftigt. ÜBER SINNERSCHRADER SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas mit dem Fokus auf Design und Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Mehr als 600 Mitarbeiter arbeiten an der digitalen Transformation für Unternehmen wie Allianz, Audi, comdirect bank, Telefónica, Unitymedia und VW. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München und Prag. 