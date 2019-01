EVAN Group plc.: Professor Stephan Gerhard wird Mitglied im Beirat der EVANGroup DGAP-News: EVAN Group plc. / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie EVAN Group plc.: Professor Stephan Gerhard wird Mitglied im Beirat der EVANGroup 16.01.2019 / 09:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * EVANGroup mit massivem Interesse des Gastgewerbes an Serviced Apartments für Hotelmitarbeiter im Rahmen des livinit-Konzept * Prof. Gerhard bringt fundierte Hotelerfahrung ein * Erste Meilensteine beim Objekt in Frankfurt am Main erreicht Valletta, 16. Januar 2019: EVANGroup plc ("EVAN") (ISIN DE000A19L426 / WKN A19L42) hat mit Prof. Stephan Gerhard einen international anerkannten Spezialisten für Hotellerie und Gastronomie als Beiratsmitglied gewonnen. Mit seiner jahrelangen Erfahrung als Berater, Gutachter, Manager und Wissenschaftler vereint Prof. Gerhard Theorie und Praxis auf hohem Niveau. Im Rahmen des livinit-Konzepts entwickelt EVAN Apartments speziell für Mitarbeiter des Hotel- und Gaststättengewerbes, die auf hohes Interesse in der Tourismusindustrie und bei Hotelketten stoßen. Als erstes Projekt dieser Art wird das Objekt Lyoner Straße in Frankfurt am Main umfassend saniert und ausgebaut. Mit der Entkernung des Objekts ist dabei der erste Meilenstein erreicht. Zugleich hat EVAN in ca. 12 Monaten Vorarbeit die für einen reibungslosen Ablauf notwendigen Prozesse mit ausgewählten Hotels und deren Mitarbeitern definiert und in IT-Anforderungen umgesetzt. Herausgekommen ist ein internetbasiertes Portal für administrative Zwecke, wie Buchung, Mietvertrag etc., sowie eine App für die sozialen Belange der Mitarbeiter. Von beiden Anwendungen sind erste Prototypen bereits fertiggestellt. "Wir betreten Neuland im Bereich "Serviced Apartments", indem wir diese speziell für hoch mobile Hotelangestellte mit mittlerem Einkommen konzipieren. Die Expertise von Prof. Gerhard ist für uns und unsere Kunden dabei besonders wertvoll", sagt Dr. Michael Nave, Director und CEO der EVANGroup. "Wir haben in den letzten Wochen und Monate viele Gespräche mit Hotelbetreibern geführt. Der Fachkräftemangel geht auch an ihnen nicht spurlos vorüber, zumal die Mitarbeiter in ihrer ersten Karrieredekade häufig zur Weiterqualifikation den Einsatzort wechseln. Mit dem Angebot von hochmodernen Unterbringungsmöglichkeiten zu angemessenen Preisen steigern die einzelnen Häuser ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Wir sehen es als unsere Berufung, die Hotels dabei bestmöglich zu unterstützen." Professor Stephan Gerhard, Beiratsmitglied der EVANGroup: "Gute Mitarbeiter zu finden wird immer mehr zu einer der großen Herausforderungen in der Hotellerie. Während in den Ferienregionen oftmals Personalhäuser vorgehalten werden können, stellt die Wohnungssuche die Mitarbeiter in den Ballungsgebieten oftmals vor ein nahezu unlösbares Problem. Und genau hier setzt Livinit an: wertige Appartements, die den Mitarbeitern von den Hotels kostengünstig zur Verfügung gestellt werden, sind ein gutes Argument bei der Wahl des Arbeitgebers!" Über Prof. Stephan Gerhard Prof. Stephan Gerhard ist Gründer und Partner der TREUGAST. Neben seiner über 30-jährigen Beratungserfahrung in der Tourismus-Branche hat sich Prof. Gerhard unter anderem als Mitgründer der 25hours Hotel Company sowie der arcona Management GmbH einen Namen als anerkannter Branchenexperte gemacht. Prof. Gerhard ist ordentlicher Professor für Hotel Development an der FHM - Fachhochschule des Mittelstands sowie Lehrbeauftragter an zahlreichen namhaften Tourismus- und Immobilien-Ökonomie-Hochschulen in Deutschland. Darüber hinaus ist Prof. Gerhard Certified Rating Advisor, Fachbeirat der IUBH Internationale Fachhochschule Bad Honnef, Mitglied im FBMA-Stiftungsrat, Beiratsmitglied des IHA Hotelverband Deutschlands sowie Fachbeirat des Deutschen Hotelkongresses. Über die EVANGroup plc: Die EVANGroup plc ist ein institutioneller Eigentümer und Betreiber gewerblicher Immobilien in den Top-10-Städten Deutschlands, der mit seiner langjährigen Erfahrung Wertsteigerungen in unterversorgten Marktnischen wie Micro-Living für Studenten und Berufstätige, Unterkünfte für Monteure und Arbeiter sowie speziellen Gewerbeimmobilien erzielt. EVAN tritt in die Fußstapfen der UNIMO Real Estate Holding AG, mit der die Eigentümer von EVAN in den vergangen zwei Jahrzehnten zahlreiche Transaktionen erfolgreich abgeschlossen haben. Mit einem "Best-in-Class"-Ansatz bei Unternehmensführung und Konzernstruktur fokussiert sich EVAN auf die Entwicklung und das Management von Immobilienprojekten, die speziell auf die Bedürfnisse institutioneller Anleger angelegt sind. Ein Beispiel ist hierfür das IMOTEX in Düsseldorf ( www.imotex.de), dem größten und bekanntesten Pronto Moda Center in Europa, mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 55.000 Quadratmetern. Die EVANGroup plc baut das aktuelle und zukünftige Portfolio gewerblicher und wohnwirtschaftlich genutzter Immobilien in Deutschland auf einer Drei-Säulen-Strategie auf: livinit (Entwicklung und Verwaltung gewerblich genutzter Wohnimmobilien), shopinit (Entwicklung und Verwaltung von Nischenformaten des Einzelhandels) sowie sleepinit (Entwicklung und Betreiber von Unterkünften für Monteure). Kontakt für weitere Informationen: Dr. Charlotte Brigitte Looß NewMark Finanzkommunikation GmbH Walther-von-Cronberg-Platz 16 D-60594 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 94 41 80 63 Fax: +49 (0) 69 94 41 80 19 E-Mail: IR@evan-group.com oder Website des Unternehmens: www.evan-group.com Important Information / Disclaimer: This publication shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe of any securities of EVANGroup Plc in any jurisdiction. Potential users of this information are requested to inform themselves about and to observe any such restrictions. 16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht ISIN: DE000A19L426 WKN: A19L42