Nicht abreißende Presseberichte über ein Zusammengehen der Deutschen Bank und der Commerzbank haben am Mittwoch Aktienkäufe beider Titel nach sich gezogen. Deutsche Bank setzten sich mit plus 2,5 Prozent an die Spitze des Dax , Commerzbank lagen mit einem Aufschlag von 2,7 Prozent auf Rang drei im MDax .

Das "Handelsblatt" (Mittwoch) berichtet, die Bundesregierung setze sich verstärkt für eine Fusion der beiden deutschen Geldhäuser ein. "Die Spekulationen über eine Übernahme der Commerzbank durch die Deutsche Bank oder eine andere europäische Bank dürften auch 2019 anhalten", hatte Analyst Markus Rießelmann von Independent Research erst vor kurzem konstatiert. Kurzfristig sei dieses Szenario aber unwahrscheinlich, weil sich beide deutschen Institute im Umbau befänden./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001 DE0005140008

AXC0085 2019-01-16/09:59