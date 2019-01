Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post von 38 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kursziel habe man wegen geringerer Gewinnprognosen 2019 und 2020 und der signifikanten Abwertung der Vergleichsgruppe reduziert, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Enttäuschung sei die Entscheidung zur Portoerhöhung gewesen, die wohl deutlich hinter den Erwartungen der Anleger zurück geblieben sei./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-16/10:01

ISIN: DE0005552004