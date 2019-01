Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen zum vierten Quartal von 101,70 auf 98,60 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unerwartet hohe Naturkatastrophen-Schäden sowie ungünstige Entwicklungen an den Finanzmärkten dürften den Gewinn des Rückversicherers belastet haben, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognose (EPS) für das Gesamtjahr 2018 deutlich./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 14:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-01-16/10:03

ISIN: CH0126881561